تعرف على مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في الجامعات الخاصة

تواصل الجامعات الخاصة استعداداتها لتنسيق القبول 2022 وذلك وفقاً للضوابط و القواعد التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، على أن ينطلق تنسيق الجامعات الخاصة بعد الإنتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2022، على أن يتم الكشف عن إعلان الحدود الدنيا للجامعات الخاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، ويبحث المئات من طلاب الشعبة الرياضية من الثانوية العامة و مايعادلها من شهادات عن مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023، و غيرها من الكليات الجديدة .

كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023

و تستعرض " الوطن " في النقاط التالية مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 بعدد من الجامعات الخاصة، في إطار الاستعداد لتنسيق القبول 2022.

** مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 بالجامعة الحديثة : 46 ألف جنيه

**مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 بجامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا : 42 ألف جنيه

** مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 بجامعة فاروس : 66 ألف جنيه

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

و في السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة الاستعداد التام لتنسيق القبول 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا " كوفيد 19"، و أكد الدكتور يحي المشد ، رئيس جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا على الالتزام الكامل بكافة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي و التي تتعلق بالقبول لطلاب الثانوية العامة وقواعده مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات لمجابهة فيروس كورونا .

و أضاف رئيس جامعة الدلتا في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن الحدود الدنيا للقبول و الالتحاق بالجامعة لطلاب الثانوية العامة 2022 و أن الأعلى للجامعات في انتظار الكشف عن نتيجة الثانوية العامة و معرفة مؤشراتها لإقرار الحدود الدنيا .