«الأعلى للجامعات» يكشف بعد قليل الخريطة الزمنية للعام الجديد وضوابط تنسيق 2022

يكشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بعد قليل، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2020-2023، وموعد بدء الدراسية للجامعات وامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني للعام المقبل، وذلك بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف، أمين الأعلى للجامعات والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، و الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم، وعدد من قيادات التعليم بالوزارة.

تنسيق الجامعات 2022

ومن المقرر أنَّ يناقش الأعلى للجامعات الحكومية اليوم، استعدادات الجامعات لاختبارات القدرات وتنسيق القبول، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باختبارات المؤهلة لقبول طلاب الدبلومات الفنية بالكليات، بجانب متابعة المجلس للتجهيزات والاستعدادات للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية للدراسة للعام الجديد، مع متابعة جاهزية الجامعات والمستشفيات الجامعية لمجابهة فيروس كورونا والاستعداد لأي سيناريوهات.

تجهيز الكليات بالبرامج الدراسية الجديدة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لتنسيق القبول 2022 بمختلف الكليات وفقاً للضوابط و القواعد والإجراءات التي حددها الأعلى للجامعات، وأكّد عدد من رؤساء الجامعات، الجاهزية التامة لتنسيق القبول 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تجهيز الكليات بالبرامج الدراسية الجديدة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً و دولياً.

وأكّد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، الاستعداد التام لتنسيق القبول 2022، مع طرح عدد من البرامج الدراسية الجديدة لتنسيق القبول 2022 أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، أبرزها البرامج الدراسية لجامعة أريزونا الأمريكية.