تطورات الحالة الصحية لـ محمد يسري بعد إجراءه عملية دعامة في القلب

حالة من القلق انتابت الجمهور، بعد إعلان الفنان محمد يسري مروره بوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، إذ أنَّه أجرى عملية تركيب دعامات في القلب أمس بعد شعوره بإجهاد شديد.

تطورات الحالة الصحية لـ محمد يسري بعد عملية القلب

وطمأنت هنا إبراهيم يسري، شقيقة الفنان محمد إبراهيم يسري، جمهوره على حالته الصحية، كاشفة عن تطوراتها، بعد إصابته مؤخرًا بجلطة في القلب، مؤكّدة لـ«الوطن» أنَّه سوف يخرج من المستشفى بعد استقرار حالته والاطمئنان عليه.

وقالت «هنا»، إنَّ شقيقها شعر بتعب بسيط وهبوط في الدورة الدموية، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات، اكتشف أنَّه مصاب بجلطة في القلب، وعلى وجه السرعة دخل غرفة العمليات.

وطالبت هنا إبراهيم يسري من جمهور شقيقها، الدعاء له بالشفاء العاجل، وأن يخرج من المستشفى في أقرب وقت.

محمد يسري هو ابن الفنان إبراهيم يسري، أحب التمثيل منذ الصغر بالرغم من معارضة والده المستمرة لامتهانه مهنة التمثيل، أنهى دراسة التجارة الخارجية ثم تفرغ لحلمه.

عمل في أكثر من مسلسل، وبرزت موهبته في مسلسل «شمس يوم جديد» مع عبدالمنعم مدبولي، وشارك بعدها في عدة أعمال منها «قاتل بلا أجر، والداعية، وسيرة حب»، ثم اتجه إلى التمثيل عالميا وشارك في فيلم «The Nile Hilton Incident» الحاصل على جائزة أفضل فيلم من مهرجان «صاندانس» العالمي.

آخر ظهور لـ محمد يسري

انتقل محمد يسري إلى لندن ليصبح عضواً بنقابة المهن التمثيلية في إنجلترا، وشارك في أعمال خارج وداخل مصر، وكان آخر ظهور له من خلال مسلسل «ضل راجل» في رمضان 2021، مع الفنان ياسر جلال وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً.