بعد تنفيذ 103 مشروعات «حياة كريمة» بمطروح.. بدء المرحلة الثانية بـ23 قرية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتهاء المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، والتي استمرت على مدار عامين، من خلال تنفيذ 103 مشروعات بعدد 11 قرية بتكلفة 217 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%، وجرى تنفيذها في مركز مطروح بقريتي «حلازين، وكشوك عميرة»، ومركز الضبعة بقرى «فوكة، وسيدى شبيب، وزاوية العوامة»، ومركز الحمام بقرى «السلام، وسيدنا هود»، ومركز سيوة بقريتي "المراقي، وبهي الدين»، ومركز براني بقريتي «أبو مزهود، وشماس».

مشروعات وبنية تحتية في حياة كريمة

وقال محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن المشروعات في عدة قطاعات، ومنها قطاع الطرق برصف بطول 18.5 كم بعدد 16 مشروعا بتكلفة 20.961.650 جنيها، و قطاع الكهرباء بتركيب 14 محولا جديدا قدره 100 ك.ف لـ 14مشروعا بتكلفة 12.059.025 مليونا، وبقطاع الصحة إنشاء وحده جديدة ورفع كفاءه 4 وحدات بعدد 5 مشروعات بتكلفة 8.312.739 جنيها، وسكن كريم، إعادة تأهيل وبناء 138 منزل بتكلفة 3.267.000 جنيها، ومحطات تحلية مياه الشرب إنشاء عدد 5 محطات لتحلية المياه بتكلفة 5.5 مليون جنيه، وفي مراكز الشباب إنشاء ملعبي خماسي نجيل صناعي ورفع كفاءه ملعبين و3 مباني مراكز شباب بعدد 7 مشروعات بتكلفة 5.995.170 جنيها، بنسبة تنفيذ 100%.

وأضاف المحافظ أنه بشأن والصرف الصحي فقد تم إنشاء 8 محطات صرف صحي لا هوائي بعدد 8 مشروعات بتكلفة 38.36 مليون جنيه، وفي التعليم إنشاء 4 مدارس جديدة ورفع كفاءة 5 مدارس تعليم أساسي بعدد 9 مشروعات بتكلفة 49.210.797 مليون جنيها، والبنية الأساسية رفع كفاءه 6 وحدات محلية بعدد 6 مشروعات بتكلفة 6.533.715 مليون جنيه، وإنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار، بإنشاء عدد 48 خزان بتكلفة 13.842.000 جنيها، وتجميع مياه الأمطار إنشاء 93 بئر نشو و28 بئر روماني و32 صيانة آبار نشو بعدد 153 مشروعا بتكلفة 5.500.000 بنسبة تنفيذ 100%.

المرحلة الثانية لحياة كريمة

وأوضح محافظ مطروح أن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة مرشح بها 23 قرية لتبدأ من شهر يوليو 2022، ومن خلال وزارة التنمية المحلية تم الموافقة على إدراج 23 قرية جديدة بمطروح للمبادرة مؤخراً ليصبح إجمالي القرى 34 قرية من إجمالي 56 قرية، والموافقة على إدراج 7 تجمعات سكنية في الصحراء، مع التأكيد على أهمية الحوار المجتمعى في تحديد ودراسة كافة احتياجات ومطالب كل قرية ضمن القرى التي سيتم إدراجها بمبادرة حياة كريمة، وتواجد لجنة مشكلة من وزارة التنمية المحلية لهذا الغرض.

مشروعات المرحلة الثانية

وذكر المحافظ أن هذه المرحلة سيجري تنفيذ مشروعات في عدة مناطق منها بمركز مطروح 5 قرى «أبو لهو الجنوبي، والنصر، والزيات، والقصر، وأولاد مرعي»، وبمركز الضبعة 4 قرى «الحرابي، وجلالة، والجفيرة، وزاوية سمالوس» وبمركز الحمام 8 قرى «الرويسات، وقرية 23، وقرية 25، والشمامة، وساحل العميد، وأولاد مسعود، والعميد، وقرية 28»، وبمركز سيوة قريتين «أغورمي، والجارة أم الصغير»، ومركز براني قريتين «أبو مرزوق، وأبو سطيل»، وبالسلوم قرية «أبوزريبة»، والنجيلة قرية «المثاني».