الكليات العسكرية 2022 -2023: تأهيل مدني جديد لطلبة الأكاديمية

نالت أخبار الكليات العسكرية 2022 - 2023، اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث الإلكترونية، خلال الساعات القليلة الماضية بعدما صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة «دفعة أكتوبر 2022»، من خريجي الثانوية العامة والأزهرية للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية، والكليات العسكرية الأخرى.

تفاصيل التأهيل المدني للطلبة الملتحقين بالكليات العسكرية 2022

وأعلن اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، في مؤتمر صحفي عقده قبل ساعات، شروط وتفاصيل القبول الجديدة، والتي تضمنت الكشف عن التأهيل المدني لطلبة كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، وتضم الكليات العسكرية 2022 - 2023 داخل الأكاديمية العسكرية المصرية كلاً من كليات «الحربية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي»، وجاء التأهيل المدني للطلبة الملتحقين بالكليات كالآتي:

الكلية الحربية

سيدرس الطالب الملتحق بـ الكلية الحربية هذا العام للمواد التي يتم تدريسها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة للمواد والدراسات العسكرية، ليحصل بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم العسكرية، على بكالوريوس العلوم السياسية أو الاقتصاد أيضاً.

الكلية البحرية

بالإضافة إلى دراسة الطالب الملتحق بالكلية البحرية للعلوم العسكرية والبحرية، وحصوله على بكالوريوس فيها، سيدرس أيضاً مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ليحصل الخريج على بكالوريوس شعبة العلوم السياسية.

الكلية الجوية

تنقسم المواد المدنية التي سيدرسها الطلبة الملتحقين بالكلية الجوية، حسب التخصص الذي سيلتحقون للدراسة فيه؛ فالطلبة الدارسين لتخصص إدارة الطيران والمطارات، سيدرسون مواد كلية التجارة، وسيحصلون على بكالوريوس في شعبة إدارة الأعمال، إضافة لتخصصهم الأساسي.

أما الطلبة الملتحقين بتخصص «نظم معلومات الطيران»؛ فسيدرسون مواد كلية «الحاسبات والمعلومات»، إضافة لعلومهم العسكرية.

كلية الدفاع الجوي

سيدرس الطلبة الملتحقين بكلية الدفاع الجوي لمواد الهندسة، مع حصولهم على بكالوريوس في التخصص الذي سيدرسونه، سواء كان الحاسب والنظم أو الميكاترونيكس والروبوتات أو الاتصالات والإلكترونيات، إضافة للمواد والعلوم العسكرية التي سيدرسونها.