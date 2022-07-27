تعيين 4166 شابا منهم 87 قادرون باختلاف في الإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية الإسكندرية عيّنت 4166 شابا، منهم 87 قادرون باختلاف، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12889 راغبا في العمل، منهم 178 قادرون باختلاف، فضلا عن توفير 905 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

تفتيش 342 منشأة

وقال سعفان، إنّ المديرية انتهت في مجال السلامة والصحة المهنية، من التفتيش على 342 منشأة، دوري، وعمل 41 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 297 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ139 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 107 شكاوى في نفس المجال، واستيفاء 42 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 65 شكوى.

مهنتك مستقبلك

وأشار ياسر سعيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، إلى أنّ المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، إضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس، وتم بحث 146 شكوى منها، وتبقى 105 تحت البحث والدراسة، وفي مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».

وفي مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، وقدّمت الرعاية الصحية لـ225 عاملا بين كشوف طبية وصرف علاج وأشعة وتحاليل بإجمالي 126 ألفا و299 جنيها، وتسجيل 2291 عاملا جديدا، واستخراج كارنيهات لهم.

أما في مجال التفتيش العمالي، فانتهت المديرية من التفتيش على 433 منشأة، وعمل 43 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 214 محضرا، وعمل 6 ندوات توعية، وبحث 119 شكوى عمالية، كما استخرجت 1465 شهادة قياس مستوى المهارة، و1432 رخصة مزاولة الحرفة.

تجديد 89 ترخيصا

وتابع مدير المديرية، أنّه في مجال تراخيص عمل الأجانب، جددت المديرية 89 ترخيصا، فضلا عن استخراج تراخيص لأول مرة لـ13 أجنبيا، وتلقي 26 طلب ترخيص لأول مرة، و39 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.