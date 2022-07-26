سعفان يسلم 100 عقد عمل لـ«قادرون باختلاف».. ويطمئن على وصول الراتب لـ«الأدنى للأجور» 

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية للمحافظات بزيارة لمحافظة الشرقية ، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص للشباب المصري ، ولمتحدي الإعاقة، حيث سلّم سعفان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 100 عقد عمل لقادرون باختلاف، وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، من خلال الشركات العاملة في القطاع الخاص، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور أحمد عبدالهادي، وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية.

حياة كريمة

واطمأن الوزير على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بـ قادرون باختلاف، على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

وأكد الوزير أنّ الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أنّ الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، ما أعطى حافزا كبيرا لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

قادرون باختلاف

وفي مستهل كلمته، رحب الوزير بالمحافظ والحضور وأبنائنا من ذوي القدرات، مشيرًا إلى أنّ قادرون باختلاف تحتاج من الجميع أن ينظر لها نظرة مختلفة فيها رعاية وحماية، فأخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف تلك الفئة إيمانًا منها بدور ذوي الهمم الفعال في بناء المجتمعات، جنبًا إلى جنب مع أقرانهم الأصحاء من أبناء المجتمع.

وأضاف الوزير أنّ دور الوزارة لم يقتصر فقط على التدريب والتشغيل لتلك الفئة، وامتد ليشمل نواحي التوعية والتثقيف وبرامج ريادة الأعمال لمساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في مجتمعهم، بمشروعاتهم الناجحة وأفكارهم البناءة، وخير دليل على ذلك النماذج الواعدة من هذه الفئة خريجي الدورات السابقة من المبادرة.

وقال وزير القوى العاملة إنّ ذوي القدرات الخاصة هم أبناء ذلك المجتمع يتمتعون بحقوقهم كافة داخله مثلهم في ذلك مثل غيرهم من الأصحاء، مسئولين عن بنائه والمشاركة في تنميته، بما يوجب علينا جميعا بذل مزيد من الجهد والعمل لتوفير فرص عمل لائقة لتلك الفئة داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات.

فرص عمل

وأوضح الوزير أنّه يمكن التعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة في توفير قواعد بيانات المسجلين داخل المحافظات، للمساهمة في توفير فرص عمل للقادرين منهم في الشركات والمصانع، بنسب ومعدلات أعلى من المألوف، وذلك بهدف توفير الرعاية اللازمة لهم، من النواحي كافة حتى يحيوا حياة كريمة.

من جانبه، دعا محافظ الشرقية، جميع الجهات إلى التكاتف لتقديم الدعم ورعاية القادرون باختلاف، الذين لديهم إرادة حقيقية للنجاح وتحدي الظروف الصعبة، مقدمًا الشكر لوزير القوى العاملة على توفير فرص العمل لهذه الفئة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضعهم نصب أعينها وتسعى من خلال لتحقيق الدمج الكامل لهم من خلال رؤية مصر 2030 التي تترجم في الأنشطة والمبادرات.