شيرين الشواربي: قرارات الرئيس الأخيرة تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة بزيادة قيمة المعاشات لمن يتقاضى أقل من 2500 جنيه، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

العالم يشهد صدمات اقتصادية

وقالت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية سابقا، إن العالم يشهد في الوقت الحالي عدة صدمات وأزمات اقتصادية بشكل واضح، وهو ما يؤثر على المواطنين.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك العديد من الصدمات الاقتصادية في الوقت الحالي التي أثرت على الدولة دون أي دخل لها، وذلك بسبب الأزمات العالمية، سواء فيروس كورونا أو التضخم أو الحرب.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الدول تأثرت الظروف المعيشية الخاصة بها خلال الفترة الحالية بسبب هذه الأزمات وهو ما أثر بدوره على المواطنين وظروفهم المعيشية ومتطلباتهم، ما يجعل الدول تتخذ الكثير من القرارات لتحسين حياة ومعيشة المواطنين.

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»

وأوضحت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ مؤخرا قرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن، بجانب صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، كمساعدة من القيادة السياسية للمواطنين على تخطي الأزمة العالمية الحالية، كي تتحسن ظروفهم المعيشية بشكل مؤقت حتى انقضاء الأزمة الحالية.

ولفتت إلى أن مثل هذه الإجراءات لازمة في الوقت الحالي لمساعدة محدودي الدخل على تخطي الأزمات الاقتصادية ومواجهتها، خاصة وأن جميع المشكلات التي نعاني منها في الوقت الحالي ناتجة عن أحداث عالمية وليست محلية.