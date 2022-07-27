ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 4 قتلى حتى الآن.. وتضرر 218 بلدة

أعلن وزير الداخلية الفلبيني بنيامين أبالوس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب أجزاء من جزيرة لوزان بشمال الفلبين، صباح اليوم الأربعاء، إلى 4 قتلى.

وقال أبالوس، في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة «إيه بي أس - سي بي إن» الفلبينية، إن حوالي 218 بلدة في 15 مقاطعة في الفلبين، تضررت من الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة بمقياس ريختر.

218 بلدة في 15 مقاطعة تضررت من الزلزال

تسبب زلزال الفلبين، في تحطيم نوافذ المباني في مركز الهزة الأرضية، كما هز الأبراج الشاهقة الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر في العاصمة مانيلا.