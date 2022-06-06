كوارث حول العالم: الفلبين تحذر من ثوران بركان وعواصف رعدية في فرنسا

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث طبيعية كان أبرزها، تحذير السلطات في الفلبين، من احتمال حدوث مزيد من الانفجارات مع ثوران «بركان بولوسان» شرق البلاد، فيما شهدت عمان حريقا في «منطقة الحمر»، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

في الفلبين، حذرت السلطات، من احتمال حدوث مزيد من الانفجارات مع ثوران «بركان بولوسان» شرق البلاد، لمدة 17 دقيقة، فيما أجلت السلطات، سكان البلدات المحيطة التي غطاها الرماد.

حكومة سورسوجون المحلية: رماد البركان غطى 10 قرى وبلدتين

وقال رئيس المعهد الفلبيني لدراسة البراكين والزلازل ريناتو سوليدوم في تصريح لإذاعة «دي زد بي بي» الفلبينية، إن السلطات وجهت تحذيرا من المستوى الأول على مقياس من 5 مستويات.

بدورها، أشارت حكومة سورسوجون المحلية، جنوب العاصمة مانيلا، إلى أن رماد البركان غطى 10 قرى وبلدتين.وقبل الثوران، سجلت «شبكة بركان بولوسان» 77 زلزالًا بركانيًا.

وفي فرنسا، ضربت عواصف رعدية عنيفة البلاد، أمس الأول السبت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بينهم اثنان في حالة خطرة، فيما قال وزير داخلية البلاد، جيرالد دارمانان، لـ الصحفيين، إنها المرة الأولى منذ 20 عاما التي تشهد فيها هذه المساحة الشاسعة من البلاد عواصف في وقت واحد، مشيرا إلى تجريف المياه جسورا في مايين غرب البلاد، بالإضافة إلى كروم العنب، خصوصا في منطقتي لاند وجير جنوب غربي فرنسا، وفقا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.

اندلاع حريق في «منطقة الحمر» الأردنية.. وهروب خيول إلى الشارع

ومساء أمس الأحد، اندلع حريق كبير في «منطقة الحمر» التابعة لمحافظة العاصمة الأردنية «عمان»، فيما أظهر مقطع مصور خيولاً تهرب في الشارع العام، بعدما اقتراب النيران من اسطبلاتها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال مصرد أمين، إن كوادر الدفاع المدني، تعاملت مع حريق كبير في أشجار وأعشاب جافة في المنطقة، مضيفة لوكالة «عمون» الأردنية، إنه تم التعامل مع الحريق واخماده من.

بدورها، أشارت وسائل إعلام أردنية، إلى أنه الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما تضرر عدد من المنازل.

من جانبه، كشف رئيس «الجمعية السعودية لعلوم الأرض»، عبدالله العمري، أن ما حدث في الكويت، أمس الأول السبت، ليس زلزالا بل هزة أرضية سببها سحب كميات من البترول، دون تعويضها بما يكفي من المياه، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

في وقت سابق، قالت «الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل»، إن قوة الزلزال الذي ضرب البلاد، بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن الهزة وقعت جنوب غربي الأحمدي وعلى عمق 5 كيلومترات.

وأضاف العمري، أن هذه الهزة حدثت نتيجة ارتجاجات في القشرة الأرضية، مشيرا إلى أنها حالة متكررة وحدثت في المكسيك، والنرويج، وولاية تكساس الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي كينيا، لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون على إثر انحراف حافلة صغيرة زائدة الحمولة عن طريق مزدحم وانقلابها عدة مرات فى منطقة كانيونيو بمقاطعة كيتوي شرقي كينيا مساء أمس الأول السبت.

من جانبها، أشارت نائبة مفوض مقاطعة ياتا السفلى ريبيكا نديرانجو، أمس الأحد، إلى فرار السائق من موقع الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

مصرع 22 شخصا جراء سقوط حافلة في ممر جبلي في شمالي الهند

وفي الهند، لقى 22 شخصا وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة، فيما تم فقدان راكب، جراء سقوط حافلة في ممر جبلي في شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت الحافلة تقل 30 شخصا من بينهم السائق إلى «يامونوتري»موقع حج هندوسي في منطقة نائية في ولاية «أوتاراخند» في جبال الهمالايا، عندما انحرفت عن الطريق.