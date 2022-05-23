مصرع 7 أشخاص في عبارة بـ الفلبين.. وشاب أمريكي ينهي حياته

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها الحريق الذي شب في عبارة فلبينية ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص على الأقل، فيما نفى وزير فرنسي، اتهامات باغتصاب امرأتين.

ولقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء نشوب حريق في عبارة تحمل اسم «ميركرافت 2»، أجبر الركاب على القفز منها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واندلع الحريق في العبارة، التي كان على متنها 124 راكبا بالإضافة إلى 10 من طاقم العبارة، من جزيرة بوليلو إلى مقاطعة كويزون في جزيرة لوزون الرئيسية.

وأشار خفر السواحل الفلبيني، إلى وجود 3 ركاب في حالة حرجة، فيما تم إنقاذ 120 شخصًا حتى الآن، ولا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن الفلبين».

تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود من العبارة

ونشر خفر السواحل، صورا أظهرت تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود من العبارة، بينما اجتاحت النيران السفينة بكاملها، فيما قال القبطان برونيت أزاجرا الذي كانت سفينته على بعد 500 متر من العبارة «ميركرافت 2» عندما اندلع الحريق، إنه تم إنقاذ 40 شخصا.

وفي الولايات المتحدة، انتحر شاب أمريكي يدعى «ريان لاست»، يبلغ من العمر 17 عاما في من مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وذلك على خلفية حادث «ابتزاز جنسي».

وأرسل شخص صورة لفتاة عارية لـ «لاست» وطلب منه في المقابل مشاركة صورة حميمة له، وطلب منه الشخص المحتال من الشاب الأمريكي، دفع مبلغ 5 آلاف دولار مقابل عدم مشاركة الصورة التي أرسلها له لأصدقائه وأسرته.

«أف بي آي»: تلقينا نحو 18 ألف شكوى متعلقة بالابتزاز الجنسي في 2021

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي»، أشار في وقت سابق، إلى تلقيه نحو 18 ألف شكوى متعلقة بالابتزاز الجنسي في العام الماضي 2021، مع خسائر تجاوزت 13 مليون دولار.

وفي الكويت، تمكن خفر السواحل، من إلقاء القبض على مقيمين عربيين على متن قارب يشتبه بحيازتهما مواد مخدرة داخل المياه الإقليمية كان متوجها خارجها.

وفي الإمارات، رفضت محكمة «أبو ظبي للأسرة» دعوى قضائية أقامها رجل طالب فيها بإلزام سيدة بأن تعوضه 100 ألف درهم، بعد صدور حكم ببراءته من اتهامها له بهتك العرض بالإكراه، وقالت إن الحكم الذي قضى ببراءته لم يبن على أساس كذب المرأة في البلاغ. وألزمت المحكمة الإماراتية، المدعي برسوم الدعوى.

الإمارات: مدة صلاحية تصريح المغادرة لمخالفي الدخول والإقامة 7 أيام

من جانبها، قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، إن مدة صلاحية تصريح المغادرة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة، بعد استيفاء الغرامات المترتبة، هي 7 أيام فقط.

وفي فرنسا، نفى وزير التضامن والمعاقين الفرنسي داميان أباد، اتهامات باغتصاب امرأتين نشرها موقع «ميديابارت» الإلكتروني اعتمادا على مقابلتين معهما.

وزير فرنسي ينفي اتهامات باغتصاب امرأتين: علاقاتي كانت دائما بالتراضي

وقال أباد في بيان، إنه يرفض بشدة هذه الاتهامات بالعنف الجنسي، موضحا أن العلاقات التي أقامها طوال حياته كانت دائما بالتراضي.

وأشارت المرأتان، إلى أن ذلك حدث أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011، فيما قدمت إحدى المرأتين شكوى لـ الشرطة الفرنسية، ضد أباد في عام 2017 وتم حفظها دون اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وفي الجزائر، أوضح البرلماني، محمد بخضرة، ردا على طلب إسقاط عضويته في «المجلس الشعبي الوطني»، بسبب خدمته العسكرية في الجيش الفرنسي، إن طلب إسقاط عضويته في البرلمان بسبب افتقاد شروط الانتخاب مخالف للدستور سيما المواد 123 و126 منه والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والمادة 200 المتعلقة بشروط الترشح للبرلمان.

وأشار بخضرة، إلى أن انضمام الأجانب لـ الجيش الفرنسي مسموح به فقط في مجالات جد محدودة ومنها مهنة التمريض لدواع أمنية، مضيفا إن دافعه الشخصي لإمضاء عقد عمل كممرض عسكري يتمثل في تسوية وضعية إقامته ولأجل الحصول على الدبلوم والخبرة العلمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتابع النائب الجزائري قائلا، إنه غير مؤهل صحيا للعمل العسكري، وعند التحاقه لأداء واجب الخدمة الوطنية بعد أسابيع من مكوثي بالثكنة العسكرية والتحاقي بأكاديمية «شرشال» تم تسريحي لأسباب صحية.