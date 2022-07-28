حظك اليوم برج الحمل الخميس 28-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يبادر في كل شئ فهو يحب أن يظهر على الوجه الأكمل، كما أنه شخص قيادي بدرجة كبيرة، ويستطيع أن يقود فريق كامل بنجاح كبير دون أن يشعر أي شخص بالكره تجاهه، فهو يحب أن يكون الأفضل بين الجميع، كما أنه قادر على إظهار مواهب الجميع ومدرائه يشيدون بعمله طوال الوقت.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بأنه سريع الغضب عندما يقلل منه أحد، فهو يتسم بالثقة الشديدة بنفسه ويحب أن يرى التقدير في عيون الجميع من حوله، ويجعله ذلك يبذل قصارى جهده لكي ينال رضا من حوله وحبهم.

ويبحث مولود برج الحمل عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وتستعرضه الوطن وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

من المتوقع أن تتحرر من الضغوط اليوم، ويساعدك الفلك على تحقيق النجاح والقيام بالعديد من الإنجازات التي تساعدك في الوصول لهدفك في العمل وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم مثالي لإظهار مشاعرك بشكل كبير وتوطيد علاقتك العاطفية مع أحبائك لكي تشعر بالسعادة وتغمرك بشكل كبير.