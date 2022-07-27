حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 27-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت يتميز بالرومانسية، والقدرة على التقاط الأشياء الخفية والتنبؤ بها وتحليلها، فضلا عن قراءة إشارات العقل الباطن، إذ يعتمد على لغة الجسد، وغالبا يمتص مشاعر غضب الآخرين دون الإفصاح عنها، كما أنه يفكر بقلبه لا بعقله، ويكره مواجهة الآخرين أو إيذائهم ما دام لديه فرصة لتجنب ذلك، ويصعب عليه رفض طلب أي أحد، فقول كلمة «لا» أمر صعب بالنسبة له للغاية، لأنه يشعر بأنه خذل سائله.

وبالنسبة لأنثى برج الحوت فهي تحب أن تكون على تواصل دائم مع الأشخاص الآخرين، كما أنها لديها شخصية غامضة، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تستطيع أن تقوم اليوم بنشاط متميز وتتحرر من مخاوف سابقة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذةـ وتتملك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.

برج الحوت والحب

يحرص مولود برج الحوت على الدخول في علاقة عاطفية رومانسية حالمة، ويكون من المتوقع للطرف الآخر مشاركتهم في أدق تفاصيل حياتهم.