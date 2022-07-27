حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 27-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العقرب بالحزم والشدة، وحسم الأمور سريعا، ولا يحب الإطالة في اتخاذ القرارات وتأخيرها، كما أنه يحب عمله كثيرا ويخلص له ويؤديه على أكمل وجه.

برج العقرب في الحب

يمتلك أصحاب بُرج العقرب الكثير من الشغف في الحب، ويعملون على تعزيز التواصل والحوار في علاقتهم، ويكونوا شركاء أقوياء يقدمون الدعم للطرف الآخر، والمساندة ويمكن الاعتماد عليهم، وتجد قلوبهم طيبة في المعاملة ومشاعرهم رقيقة، ويتمتعون بقوّة عاطفية هائلة.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، اليوم الأربعاء، الموافق 27 يوليو، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

تعيش أجواء سعيدة اليوم، إذ تجد الوقت مناسب للاستمتاع والسفر والتخطيط أو زيارة بلد والقيام برحلة قصيرة لتأخذ قسطا من الراحة والاسترخاء، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يتطلب منك أن تغتنم الفرص، فقط انتبه لحقوقك، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن وفق حظك اليوم لمواليد برج العقرب.