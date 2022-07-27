حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 27-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي لديه شخصية قوية ويتحمل المسؤولية بشكل كبير، كما أنه يحب عائلته ويرتبط بها بشكل كبير، ويفضل التواجد في الأماكن الهادئة، ولا يحب الأماكن المزحمة والمليئة بالصخب على الإطلاق.

لا يفضل مولود برج الجدي الزواج في مرحلة عمرية مبكرة، ولكنه يؤخر قرار الزواج حتى يتأكد أنه قادر على حمل تلك المسئولية، ويتميز أيضا بأنه دقيق في مواعيده بنسبة كبيرة، كما أنه صبور ولديه طموح عالي، كما أنه متعاطف وحكيم ومسيطر وقيادي.

ويعتقد أن نقاط القوة في شخصية برج الجدي أنه يلتزم بالمواعيد بشكل كبير، ولا يحب التأخير في مواعيده على الإطلاق، ويبحث مولود هذا البرج بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

لا تدع الهموم المالية أو المهنية تجرك لاشتباكات، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك للعصبية، وعليك أن تكون صادقا مع نفسك، ولا تبالغ في انفعالاتك.

عيوب برج الجدي

ومن أبرز عيوب مولود برج الجدي أنه لا يحب المرح على الإطلاق، ولديه ملامح حادة تجعل المحيطين به يعتقدون أنه حزين، كما أنه انطوائي بشكل كبير.