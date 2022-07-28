حظك اليوم برج الثور الخميس 28-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور شديد الإخلاص لأحبائه فهو يحب أن يقدم كل شيء لمن يحب حتى يجعله يشعر بالسعادة، لذا يكون شريك الحياة بمولود برج الثور شديد الرضا والسعادة، لكنه ينتظر دائمًا أن يبادله الطرف الآخر الحب والاهتمام على نفس القدر لكي يتمكّن من البقاء مع شريك الحياة فهو يحب أن يشعر بالتقدير.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور بالصبر الكبير فهو نادرًا ما يُصاب بالإحباط وأهم شيء لديه أن يحقق أهدافه المختلفة، فهو لديه قدرات كبيرة وطموح لا ينتهي ولا تقف أي عقبة أماه في حياته، فهو يثق بقدراته وأنه يستطيع تنفيذ أهدافه، كما أنَّه شديد الإخلاص في عمله وحياته بشكل عام، لكنه يتسم بالعند الشديد، فهو من أبرز عيوبه التي تجعل كل من حوله يشعرون بالضيق بسبب رغبته في تنفيذ قراراته مهما كان الوضع.

ويبحث مولود برج الثور عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وتستعرضه «الوطن» وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك لذا عليك أن تهتم بشكل كبير ولا تهمل أمورك المهنية، حتى تشعر بالسعادة والنجاح الذي تسعى لتحقيقه وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم قد يصيبك الفلك بالعصبية أو التوتر، لذا عليك أن تتجنب الحوارات الشائكة بشكل كبير وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.