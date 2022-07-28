حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 28-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء مستقل بشكل كبير، فهو لا يحب الاعتماد على أحد على الإطلاق، وذلك يرجع إلى أنه يرفض بشكل تام أن يتحكم شخص ولو بجزء بسيط في حياته، فهو يفضل الاستقلال، كما أنه يستطيع التكيف مع مختلف الظروف التي تواجهه في حياته، ويتعامل مع الشخصيات كافة من حوله.

مواصفات برج الجوزاء

ويحب مولود برج الجوزاء الذي يحتل المرتبة الثالثة بين الأبراج، المغامرة والتجربة الجديدة، بالإضافة إلى المرونة الكبيرة في كل شيء، فهو يسعى أن يدخل في تجارب مختلفة، كما أنه يتسم بذكائه العالي الذي يساعده في عمله وحياته بشكل كبير، ويُعرف بطبيعته الفضولية التي تجعله يكتشف الكثير من الأشياء غير التقليدية والاستثنائيّة.

ويبحث مولود برج الثورعن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وتستعرضه «الوطن»، وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك طاقة وقوة، وكل شيء يمضي على بشكل جيد إذا بذلت أقصى جهد لتحقيق طموحاتك، ما يساعدك على النجاح وفق حظك اليوم، على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويعدك ذلك بالتوافق العاطفي والعلاقات المريحة مع الأحباب، ما يساعدك على الشعور بالراحة والسعادة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.