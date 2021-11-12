سيدة في دعوى نفقة: زوجي عليه 20 ألف جنيه نفقة متجمدة ومختفي

ذهبت سيدة أربعينية برفقه أبنائها الـ4، لمحكمة الأسرة بإمبابة، لتقيم دعوى نفقة ضد زوجها، بعدما تركها بدون مصروفات للمنزل، مدعيًا تركه للعمل وعدم تواجد أموال معه، وتكفل أهلها بمصروفاتها، مدعية أنه تجمد عليه نفقة بـمبلغ 20 ألف جنيه.

زواج 9 سنوات

وقالت الزوجة في دعواها، إنها تزوجت منذ 9 سنوات من موظف، بعد أن رأته العائلة مناسباً لها، وأنها كانت زوجة المدعي عليه بصحيح العقد الشرعي وأنها رزقت منه بالصغار، لكنه ترك المنزل منذ فترة، وامتنع عن الإنفاق على دفع نفقات الصغار لمدة عام، رغم يساره حيث إنه يعمل في وظيفة، وأدعى تركه للعمل كذبا.

الزوجة فشلت في التواصل معه

وأضافت الزوجة، أنها حاولت أكثر من مرة التواصل معه لكنه كان يرفض ذلك، وبعدها ذهبت لمنزل عائلتها ليتكفلوا بمصروفاتها وأبنائها، لكن لم يعد يتحمل أهلها المصروفات بسبب قله دخلهم، وأن أبناءها لهم متطلباتهم التي كان يلبيها والدهم، لكن لم يعد يرسل النفقة، فتواصلت مع أهله لكنهم لم يرسلوا الأموال.

معاناة الزوجة

وتابعت الزوجة: «عشت 9 سنين معاه مرت علينا مواقف كتير، وكنت بقول بنت الأصول تصبر علشان بيتها ميتهدش، وولادي يتربوا وسط عيلة مترابطة، وكنت بدبر وأوفر علشان مرتبه يكفي معانا وميحسش أنه مقصر معانا، وبعد مدة اترقي ومرتبه زاد، لكنه مبقاش يصرف على البيت، وكنت بحاول أحافظ علي البيت، لكن بعد فترة قال إنه ساب الشغل علشان مطلبش فلوس، ولما اتخانقت معاه ساب البيت ومشي».

وأضافت الزوجة أنها في البداية لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وباءت محاولات التسوية بالفشل أكثر من مرة، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الراهنة مناشدة القضاء بالطلبات السالفة البيان بعد فشل التواصل معه.

المحكمة تنصف الزوجة

وأنهت الزوجة حديثها، بأنها أقامت دعوى نفقة، وصدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2464 لسنة 2021، بحبس زوجها على خلفية اتهامه بالامتناع عن تخلف دفع نفقات بـ 20 ألف جنيه.