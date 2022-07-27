بعد خسارة جولة قضائية أمام أنجلينا.. براد بيت يشتري منزلا بـ40 مليون دولار

بعد أيام من خسارة الممثل الأمريكي براد بيت جولة في معركته القضائية ضد زوجته السابقة أنجلينا جولي، كشفت عدد من المواقع الترفيهية، أنَّ النجم الهوليودي اشترى منزلا جديدا على مرتفعات الكرمل على طول الساحل المركزي لولاية كاليفورنيا، وتصل قيمته لـ40 مليون دولار، وتعد الصفقة كواحدة من أغلى الصفقات على الإطلاق في المنطقة.

وأوضحت صحيفة «نيويورك بوست» في تقريرها، أنَّ العقار الذي اشتراه براد بيت لم يكن معروضًا للبيع بشكل عام، مما يعني أنه تم بيعه خارج السوق، وكان المنزل ملكا لرجل الأعمال جو ريتشي وزوجته شارون منذ عام 1999، حتى رحيله في وقت سابق من العام الحالي.

تاريخ منزل براد بيت الجديد

ويعود تاريخ المنزل إلى عام 1918 وقد صممه المهندس المعماري تشارلز سومنر جرين في أوائل القرن العشرين، الذي كان يحظى باحترام تأثيره في حركة الفنون والحرف الأمريكية، أخذ المنزل اسمه من مالكه الأول، رجل الأعمال والكاتب دانيال لويس جيمس، وتمّ بناء المنزل نفسه من الحجر الرملي والجرانيت المحلي، وله نوافذ مقوسة وسقف من القرميد، يطل أيضًا على مناظر واسعة للمحيط الهادي.

مليار دولار.. «فوربس» تكشف عن ثروة براد بيت

وكشفت تقرير عن مجلة «فوربس» إجمالي ثروة براد بيت، التي تصل لـ300 مليون دولار، وتصل القيمة الإجمالية المقدرة من بين جميع الأصول المملوكة له إلى مليار دولار، ومن بينها ملكية مزارع الكرم الفرنسية والمصنع الملحق بها «شاتو ميرافال»، التي يصل سعرها لـ165 مليون دولار، وتعد مثار الخلافات القضائية الأخيرة بينه وبين زوجته السابقة أنجلينا جولي.

وخلال الأيام الأخيرة، خسر «بيت» جزءا من المعركة القضائية التي رفعها ضد «جولي»، حيث أصر قاضي مقاطعة لوس أنجلوس على تسليم الممثل الأمريكي الأوراق المطلوبة لهيئة المحكمة.