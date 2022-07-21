براد بيت يكشف سبب ارتداء تنورة في العرض الخاص لفيلمه.. أوصى بها للرجال

حالة واسعة من الجدل أثارها الممثل الأمريكي براد بيت؛ بسبب ارتداء تنورة في العرض الخاص لفيلم «Bullet Train» في ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، حيث تداول الجمهور صوره وهو يرتدي التنورة التي كشفت عن وشوم ساقه، بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

ومن جانبه، أوضح براد بيت أن ارتداء التنورة جاء بسبب ارتفاع درجة الحرارة، عندما سأله مراسل وكالة «أسوشيتيد برس»، عن سبب اختياره لهذا المظهر في العرض الخاص لفيلمه الأحدث، قائلا إنه كان يرغب في التغلب على حرارة الجو: «الأمر كله يتعلق بالنسيم.. والنسيم جميل جدا»، وأضاف مازحا إنه يوصي بشدة بارتداء التنانير للرجال في بريطانيا إذا كانوا يتطلعون للحفاظ على إحساسهم بالانتعاش.

براد بيت يرتدي تنورة في العرض الخاص لفيلمه في ألمانيا

وعن اختياره للفيلم، قال النجم البالغ من العمر 58 عامًا: «قرأت السيناريو في منتصف فترة الإغلاق، لم يكونوا عثروا على لقاح بعد، وجعلني ذلك أضحك وأعتقد أن هذا ما أريد أن أراه على الشاشة»، ويتعاون خلال الفيلم مع ديفيد ليتش الذي أدى المشاهد الخطرة في فيلم «Fight Club»، وقال «بيت»: «التقينا في Fight Club وواصلنا العمل حتى حوالي عام 2004 على مجموعة من الأفلام، قبل أن نعود للعمل معا مرة أخرى في المشروع السينمائي الأخير».

فيلم «Bullet Train» مأخوذ عن رواية يابانية

«Bullet Train» من إخراج ديفيد ليتش، من سيناريو من تأليف زاك أولكيويكز، وهو مقتبس من الرواية اليابانية «Maria Beetle» للكاتب كوتارو إيساكا، بطولة براد بيت، وجوي كينج، آرون تايلور جونسون، وبريان تايري هنري، أندرو كوجي، هيرويوكي سانادا، مايكل شانون، وساندرا بولوك، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية في 5 أغسطس المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول القاتل المدرّب «ليدي باج» الذي يريد التخلي عن حياته، ولكنه يكلف بمهمة الحصول على حقيبة على متن قطار سريع متجه من طوكيو إلى كيوتو، وعلى متن القطار، اكتشف هو وغيره من القتلة المتنافسين أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.