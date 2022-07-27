رئيس «نيوم»: العمل بمرافق التعليم والجامعات والصحة سيبدأ العام المقبل

قال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم بالمملكة العربية السعودية، إن العمل بمرافق التعليم والجامعات والصحة في نيوم سيبدأ العام المقبل، حسبما نقلته قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

طرح «نيوم» للاكتتاب العام

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أنه سيكون هناك جزر ومناطق سكنية سيبدأ العمل فيها قريبا.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن في تصريحات سابقة للصحفيين، أن المملكة العربية السعودية، ستطرح منطقة نيوم الاقتصادية في الغالب للاكتتاب العام عام 2024.

وقال ولي العهد السعودي، إن منطقة نيوم الصناعية ستُضيف نحو تريليون ريال سعودي أي ما يعادل 266 مليار دولار لحجم سوق الأسهم السعودية.