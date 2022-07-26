ولي العهد السعودي: نخطط لطرح مشروع نيوم للاكتتاب العام في 2024

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ستطرح منطقة نيوم الاقتصادية في الغالب للاكتتاب العام عام 2024 ، والتي بدأت أعمال الإنشاء بها، لتكون منطقة اقتصادية تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

«نيوم» يضيف تريليون ريال لسوق الأسهم السعودية

وأضاف ولي العهد السعودي، خلال لقائه بعدد من الصحفيين، أنه بعد إعلان تصاميم «ذا لاين» مساء أمس، فإن منطقة نيوم الصناعية ستُضيف تريليون ريال سعودي أي ما يعادل 266 مليار دولار لحجم سوق الأسهم السعودية، لافتا إلى أنه على الأقل 1.2 تريليون في البداية والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات.

دعم حكومي للمشروع

وأوضح ولي العهد السعودي، أن الدعم الحكومي لمشروع نيوم سيكون بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي يختلف عن استثمار صندوق الاستثمارات العامة الذي سيبلغ نحو 600 مليار ريال سعودي.

وحول استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مشروع نيوم بـ 600 مليار دولار، أكد ولي العهد السعودي أن الـ 600 مليار تأتي من الصناديق السيادية، والاكتتاب العام، والقطاع الخاص العالمي، وذلك هو التحدي الأخير الذي سنتجاوزه خلال السنتين القادمتين.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية، هو المستثمر الاستراتيجي في نيوم.

وأوضح ولي العهد السعودي أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم بحلول 2024، لافتا إلى أن الحكومة ستجمع رأسمال بنحو 500 مليار ريال في 2027، كما أنها ستلجأ إلى السوق لجمع 200-300 مليار أخرى لمشروع نيوم قائلا:« لدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب».

أما بالنسية لمشروع نيوم، فهو مشروع يقع على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، ويضم بضع مناطق من بينها مناطق لوجستية وصناعية، ومن المتوقع أن يكتمل التشييد في 2025.