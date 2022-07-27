الرابط الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرابط الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، فورا اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر إعلانها في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، بعد انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب ومراجعتها جيدا.

وذكرت وزارة التعليم، أنّه سيتم إعلان النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد اعتمادها مباشرة من وزير التعليم، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 بإدخال رقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أوشك على الانتهاء من تصحيح جميع مواد امتحانات الثانوية العامة للشعبتين (العلمية والأدبية)، لبدء عملية الرصد وتجميع درجات الطلاب ومراجعتها استعدادا لاعتمادها وإعلانها رسميا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال الساعات المقبلة، خاصة وأنّه سيتم الانتهاء من تصحيح جميع المواد بنهاية الأسبوع الحالي، على أن تبدأ عملية الرصد وتجميع الدرجات وتحديد الأوائل في الشعبتين أول الأسبوع المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها

وتقدم "الوطن" في أطار خدماتها التي تقدمها لقرائها تسهيلاً عليهم، و

وتسهيلا على طلاب الصف الثالث الثانوي، تقدم «الوطن» رابطا للاستعلام عن نتيجة الدور الأول فورا اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، عن طريق تسجيل الاسم ورقم الجلوس، كما يلي:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الوطن.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة سواء (العلمية أو الأدبية).

- اختيار المحافظة .

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب.