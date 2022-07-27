نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.. سجل الآن لمعرفة مجموعك عبر «الوطن»

يتصدر الحديث بين مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عبر جوجل، عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ وموعد ظهورها وكل ما يخصها لمعرفة المجموع الذي حصل عليه الطلاب والأبناء للالتحاق بالجامعات والمعاهد المختلفة وتحديد الجهة التي سيتقدمون لها بعد الانتهاء من تلك المرحلة والدخول للجامعات، إذ ينشغل الكثير من أولياء الأمور والطلاب بمعرفة النتيجة النهائية.

وفي هذا الصدد وفي إطار اهتمام الناس، تستعرض بوابة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

عند اعتماد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ من قبل وزارة التربية والتعليم والإعلان عنها بشكل رسمي يمكنك الحصول على النتيجة من خلال موقع جريدة «الوطن» بالضغط على هذا الرابط.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال إدخال الاسم الرباعي، ورقم الجلوس، ثم عليك اختيار الشعبة، وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، وتحديد المحافظة الخاصة به، تسجيل رقم الهاتف الخاص به، ثم الضغط على سجل الآن للحصول على النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ عدة أيام، أنّه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، مؤكدًا أن المواعيد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيحة.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

- امتحان اللغة العربية يوم السبت 20 أغسطس.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية يوم الأحد 21 أغسطس.

- امتحان مادة الرياضيات البحتة يوم الإثنين 22 أغسطس.

- امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 23 أغسطس.

- امتحان الفيزياء والتاريخ يوم الأربعاء 24 أغسطس.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 25 أغسطس.

- امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا يوم السبت 27 أغسطس.

- امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) يوم الأحد 28 أغسطس.

- امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة وامتحان مادة علم النفس والاجتماع يوم الإثنين الموافق 29 أغسطس، كما يأتي امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) في نفس اليوم أيضا.

- امتحان مادة الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية الإستاتيكا يوم الثلاثاء 30 أغسطس.