التعليم: رصد درجات نتيجة الثانوية العامة 2022.. خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء رصد درجات نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من تصحيح ما يقرب من 14 مادة في الثانوية العامة حتى الآن، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أخطاء.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. سرية شديدة داخل الكنترولات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك سرية شديدة داخل الكنترولات بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2022، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تلاعب في نتائج الثانوية العامة، وأن هذا الكلام عار تماما من الصحة، موضحا أن 707 آلاف و992 طالبا أدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام، دون معوقات أو مشكلات.

موجة كورونا السادسة لم تؤثر على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022

وأكد المصدر، أن موجة كورونا السادسة لم تؤثر على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022، بفضل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات، مضيفا أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني ستكون «أوبن بوك»، وتعتمد أسئلة الامتحانات على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، حيث ستعقد الامتحانات يوم 20 أغسطس المقبل.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع الأول من أغسطس المقبل

ومن جهته، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال تصحيح الثانوية العامة مستمرة، وأن إعلان نتيجة الثانوية العامة2022 الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، مؤكدا أن أعمال التصحيح تتم بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لمنع حدوث أخطاء في النتيجة، موضحا أن جميع محاضر الغش والبالغ عددها 71 حالة غش تم ضبطها خلال الامتحانات، وتحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.