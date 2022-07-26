كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 في خطوات؟

مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة توفر جريدة وموقع «الوطن» نتيجة الثانوية العامة للطلاب، وكيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع الوطن في خطوات؟

توفر «الوطن» لكل الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور النتيجة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة من «الوطن»

ولكل المهتمين، كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع «الوطن» في خطوات كالتالي:

- يمكنك الدخول على موقع «الوطن» من هنا.

- اضغط على هذا الرابط الذي خصصه موقع «الوطن» للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022.

- لن تمر سوى ثوانٍ قليلة حتى تظهر لك صفحة تتضمن خانات فارغة للبيانات تسجلها، من خلال إدخال الاسم الرباعي.

- اختار الشعبة.

- كتابة بريدك الإلكتروني.

- تسجيل رقم الجلوس الخاص بك.

- تحديد المحافظة الخاصة بك.

- تسجيل رقم هاتفك الخاص.

- اضغط على سجل الآن، وستصلك النتيجة بمجرد ظهورها.

اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية

شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من التوتر انتابت العديد من الطلاب مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بشكل رسمي، إذ ترتفع دقات القلوب مع مرور كل ثانية، حتى يطمئن الطلاب على الدرجات التي حصلوا عليها ويضعوا بها أقدامهم على سلم المرحلة الجامعية التي تسبق تأهيلهم إلى سوق العمل مباشرة، ويجري إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر «الوطن» بالاسم ورقم الجلوس، عقب اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر «الوطن» بالاسم ورقم الجلوس، عقب إعلانها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ نقدم لجميع قرائنا رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس؟

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى رصد 71 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022، وجرى تحويلها إلى الشؤون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الغشاشين، مشيرا إلى أنه يجري إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.