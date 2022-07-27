نتيجة الثانوية العامة 2022.. خطوات الحصول عليها

يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم، عن نتيجة الثانوية العامة 2022، وخطوات الحصول عليها، فمع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حرصت «الوطن» على توفير موقع للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، فور إعلانها، وذلك وفقًا للدور الخدمي الذي تقدمه.

نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات الحصول عليها

وتقدم «الوطن» لكل المهتمين بنتيجة الثانوية العامة 2022، كيفية الحصول على النتيجة في الخطوات التالية:

- الدخول على هذا الرابط الذي خصصته «الوطن» لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها.

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- اختيار الشعبة «علمي - أدبي».

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص.

- إدخال رقم لجلوس الخاص بالطالب.

- تحديد المحافظة التي أدى بها امتحانات الثانوية العامة 2022.

- إدخال رقم التليفون الخاص بالطالب.

- الضغط على «سجل الآن».

- حتى تصلك رسالة بالنتيجة فور ظهورها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وصرح من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون في مطلع شهر أغسطس المقبل من العام الجاري، على المواقع، وذلك عقب اعتمادها من الوزير، وستعلق في اليوم التالي في المدارس.

وأكد «شوقي»، أنه تم رصد 71 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022، وتم تحويلها إلى الشؤون القانونية بوزارة التربي والتعليم، لاتخاذ القرارات اللازمة تجاه هؤلاء الطلاب الغشاشين.

ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على فيس بوك، عن تغيير النتائج، كاتبًا: «أن المتحدثين عن تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة، ما هم إلا جماعات تحترف النصب والاحتيال، وأن التصحيح الإلكتروني مؤمن بالكامل، وحقوق الطلاب كل محفوظة».

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022

ومن جانبه قال مصدر من وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إن عمليات امتحانات «البابل شيت» للثانوية العامة 2022، تصحح بشكل إلكتروني عبر الماسح الضوئي، وذلك في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، دون تدخل أي أيدي بشرية في أعمال التصحيح.