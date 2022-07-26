نتيجة الثانوية العامة 2022.. ادخل الاسم ورقم الجلوس بهذا الرابط

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ما يجعل الكثير من الطلاب المنتظرين للنتيجة الخاصة بهم يبحثون عنها عبر محركات البحث «جوجل»، لمعرفة كيفية الحصول عليها فور إعلانها، ما جعل بوابة «الوطن» تحرص على توفيرها للطلاب عبر الموقع الخاص بها، بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لها، وإتاحتها للطلاب.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نقدم لهم من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العام 2022 عبر بوابة «الوطن» فور إتاحتها للطلاب واعتمادها من وزير التربية والتعليم، كالتالي:

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم نتيجة الثانوية العامة 2022، ويمكن للراغب في الحصول على النتيجة بالإسم ورقم الجلوس اتباع الخطوات التالية فور إعلان النتيجة، والتي جاءت كالتالي:

- يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة بالدخول إلى الرابط المخصص لإعلان نتيجة الثانوية العامة عبر موقع جريدة «الوطن» من هنـا.

- وبعد ذلك يقوم الطالب بإدخال بعض البيانات الخاصة به في الخانة المخصصة لذلك، وتشمل تلك البيانات الآتي:

1- الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

2- الشعبة الخاصة بالطالب.

3- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

4- رقم جلوس الطالب.

5- المحافظة الخاصة به.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بـ «التسجيل» حتى تظهر امام الطالب النتيجة الخاصة به.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد أعلنت عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ليكون في نهاية الاسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.