تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ615 ألف سيدة عبر القوافل والعيادات المتنقلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ615 ألفًا و545 سيدة «منتفعة»، من خلال العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية بجميع المحافظات خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيقا لـ«رؤية مصر 2030».

771 قافلة صحة إنجابية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أنَّ الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، من خلال 771 قافلة صحة إنجابية، و13 ألفًا و745 زيارة للعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى 3 حملات تنشيطية، تمّ تنفيذها بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى استفادة 185 ألفًا و942 منتفعة جديدة بخدمات تنظيم الأسرة المُقدمة بالمجان.

وقال «عبدالغفار» إنَّ الوزارة تقدم الدعم الفني للعيادات التابعة لـ الجمعيات الأهلية من خلال تدريب الفرق الطبية العاملة بها لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة مجانا وبشكل دوري طبقًا لاحتياجاتهم، لافتًا إلى أنَّ إجمالي الحاصلات على الوسائل بلغ 98 ألفًا و729 منتفعة من خلال 484 عيادة –مُدعمة- بواقع 419 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65 عيادة تابعة لمشروع «2 كفاية».

ومن جهته، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنَّ إجمالي زيارات المنتفعات لوحدات تنظيم الأسرة، بلغ 11 مليونًا و370 ألفًا و287 زيارة، بينهم مليون و166 ألفًا و735 منتفعة جديدة، لافتًا إلى صرف 14 مليونًا و228 ألفاً و298 وسيلة بمختلف أنواعها.

وقال «عباس» إنَّه تمّ تنفيذ 8 ملايين و638 ألف و730 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث قدمن 490 ألف و705 ندوات تثقيفية، للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي للمجتمع.

وأضاف أنَّه تمّ عقد 151 ألفًا و360 ندوة بنوادي المرأة، للتوعية بموضوعات الصحة الإنجابية، كما تمّ تدريب 101 ألف و884 سيدة على بعض الحرف، مثل المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو، وإقامة 2381 معرضاً للمنتجات، مشيراً إلى فتح 969 فصلًا لمحو الأمية بنواد المرأة في محافظات الجمهورية، وذلك إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار، خاصةً قرار الإنجاب، وذلك ضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.

1091 دورة تدريبية لمقدمي الخدمة والمشرفين الفنيين

وتابع «عباس» أنَّه تمّ عقد 1091 دورة تدريبية لمقدمي الخدمة والمشرفين الفنيين بجميع المحافظات على تركيب الوسائل الحديثة واستخدام أجهزة السونار، وتقديم مشورة وخدمات وسائل تنظيم الأسرة في المستشفيات بعد الولادة والإجهاض، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات على البرنامج المطور لتحديث المعلومات لدى المثقفات السكانيات ورفع كفائتهن.

وأكّد استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «إحنا معاكي» على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.