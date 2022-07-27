«الصحة»: اتجاه لإعطاء لقاح مزودج للمواطنين يجمع بين كورونا والإنفلونزا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك دراسة عالمية واتجاه قوي لإعطاء لقاح يجميع بين فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية للمواطنين خلال الفترة المقبلة ونتنظر القرار النهائي المتعلق بهذا الشأن بعد نتائج الدراسات والإعلان عنها، وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اللقاح المزدوج ليس له أي أضرار وهو يجمع بين فيروسين خاصة لانتشار الفيروسات خلال فصل الشتاء وهما يعملان على تعزيز مناعة الجسم ضد الفيروسات ومواجهاتها.

أهمية اللقاحات في مواجهة الفيروسات

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه على المواطنين الحصول على اللقاحات لأنها تخفف من شدة أي مرض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كون الأعراض شديدة، وجائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية اللقاحات، لافتا إلى أن معدلات الوفيات بفيروس كورونا قلت لأقل المعدلات بسبب حصول المواطنين على لقاحات كورونا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

الدولة المصرية وفرت جميع لقاحات كورونا منذ اللحظة الأولى

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن الدولة المصرية تتابع ملف جائحة فيروس كورونا بشكل احترافي ومن اللحظة الأولى عملت على توفير كل اللقاحات، وهناك فريق متخصص بملف اللقاحات يتابع الموقف العالمي بشأن كل اللقاحات الحديث والتواصل مع الشركات الدوائية الكبرى ومعرفة النتائج المتعلقة بالتجربة السريرة والعمل على توفير اللقاحات بشكل عام للمواطنين.

وعن إعلان منظمة الصحة العالمية على توفير لقاحات لمتحورات كورونا بعينها، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن هناك بعض شركات الدواء أعلنت عن ذلك ولكن لم نرى حتى الآن لقاحا مخصصا بعينه لمتحورات فيروس كورونا، لافتا إلى أن لقاحات كورونا التي ظهرت وتم الموافقة عليها أثبتت قدرتها وفعاليتها أمام كل المتحورات التي ظهرت منذ جائحة فيروس كورونا.