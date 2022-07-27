البحرية الأوكرانية تعلن استئناف عمل الموانئ المخصصة لتصدير الحبوب

أعلنت البحرية الأوكرانية استئناف العمل في الموانئ المخصصة لتصدير الحبوب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

ووقَّعت روسيا وأوكرانيا وتركيا اتفاقا لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية من 3 موانئ عبر البحر الأسود وذلك برعاية الأمم المتحدة.

وتسببت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أزمة غذاء عالمية وارتفاع أسعار السلع بسبب توقف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية.

أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، واتهمت روسيا الدول الغربية بالتسبب في عرقلة تصدير الحبوب بسبب العقوبات التي فرضتها على موسكو.