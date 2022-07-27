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البحرية الأوكرانية تعلن استئناف عمل الموانئ المخصصة لتصدير الحبوب

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سحر المكاوى
01:34 م | الأربعاء 27 يوليو 2022
موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية

موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلنت البحرية الأوكرانية استئناف العمل في الموانئ المخصصة لتصدير الحبوب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل. 

ووقَّعت روسيا وأوكرانيا وتركيا اتفاقا لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية من 3 موانئ عبر البحر الأسود وذلك برعاية الأمم المتحدة. 

وتسببت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أزمة غذاء عالمية وارتفاع أسعار السلع بسبب توقف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية.

 أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، واتهمت روسيا الدول الغربية بالتسبب في عرقلة تصدير الحبوب بسبب العقوبات التي فرضتها على موسكو. 

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بقلم سحر المكاوى