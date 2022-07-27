إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث، منذ قليل، انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الساحلي الدولي مطروح الإسكندرية، أمام الوحدة المحلية لقرية رأس الحكمة، وانتقلت على الفور الإسعاف إلى موقع الحاث، وأخلت المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة لهما، وأخطرت شرطة مباحث المرور اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث رأس الحكمة

واستقبل، اليوم الأربعاء، مستشفى رأس الحكمة المركزي مصابي الحادث وهما: «نحمده عبدالصمد عرابي، 68 سنة من القاهرة، وتعاني من اشتباه كسر في الفقرات وكدمات متفرقة، وراوية وحيد محمد، 57 سنة من القاهرة، تعاني من اشتباه استرواح هوائي والتعرض لكدمات متفرقة بعدة أماكن»، ويتم استكمال الخدمات الطبية لهما من خلال عمل الأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية المختلفة، حتى المثول للشفاء من خلال الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى رأس الحكمة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث إدارة مرور مطروح إلى موقع حادث سيارة رأس الحكمة، ويتم عمل الفحص اللازم للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير للنيابة التى تولت التحقيق.