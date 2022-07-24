بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 في انقلاب سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية»

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 أشخاص، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الساحلي الدولي «مطروح - الإسكندرية» عند علامة الكيلو 35، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق مطروح

واستقبلت، اليوم الأحد، مستشفى مطروح العام جميع المصابين في حادث انقلاب السيارة الملاكى والجثة وجميعهم من المنوفية، وهم جنى محمد رفعت، 12 سنة، مصابة باشتباه نزيف في المخ والحالة العامة سئية، وهنا محمد رفعت، 15 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ والحالة العامة سيئة، وفاطمة أحمد سعيد، 37 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وسما محمد رفعت، 10 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وآسر إسلام محمد، 6 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وثناء عبدالعزيز 60 سنة، جثة هامدة.

وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى مطروح العام، واستكمال الإجراءات الطبية للمصابين من عمل أشعة وإجراء تحاليل وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم، تحت إشراف الدكتور صبري عصفور مدير عام مستشفى مطروح العام.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مرسي مطروح إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسبابه، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق.