إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 17 شخصا، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ميكروباص قبل كارتة مدينة الحمام على طريق «مطروح - الإسكندرية»، ونُقل المصابون إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأُخطرت شرطة النجدة اللواء هشام النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

إصابات حادث الساحل الشمالي

واستقبلت، اليوم الاثنين، مستشفى الحمام المركزى مصابين حادث طريق الساحل الشمالي، وعددهم 17 مصابا، وجاري تقديم الخدمات الطبية لهم وعمل الفحوصات اللازمة من أشعة وتحاليل، حتى المثول للشفاء.

وأكد الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح على وضع جميع المصابين تحت الرعاية الطبية العاجلة، وتقديم الخدمات اللازمة لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارىء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث، وجاري الفحص والتعرف على أسباب وقوعه، والكشف عن الملابسات بالتعاون مع شرطة تأمين طريق «الساحل الشمالي - مطروح - الإسكندرية».