برلماني: الرئيس السيسي يضع محدودي الدخل على رأس أولويات عمل الدولة

أكد النائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة باتخاذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية، تعكس حرص القيادة السياسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة

وقال «قرشي»، إن إضافة مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيه، وكذلك العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على رواتب أقل من 2700 جنيه شهريا، سيكون له أثر إيجابي على تلك الفئات في مساعدتها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي دائما ما يضع المواطن المصري ومحدودي الدخل على رأس أولويات عمل الدولة المصرية والحكومة.

توزيع لحوم الأضاحي على مدار العام

وأكد أن توجيهات القيادة السياسية لوزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، بالإضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كراتين السلع الغذائية المدعمة، يؤكد حرص الدولة على توفير السلع وكافة المنتجات في ظل ارتفاع الأسعار لتكون في متناول كافة الفئات، خاصة الأولي بالرعاية بما يضمن حياة كريمة لهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، ووجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.