الفنانة بسمة نبيل تعلن حصولها على الإقامة الذهبية في دبي: «بلدي الثاني»

حصلت الفنانة الشابة بسمة نبيل على الإقامة الذهبية بدبي، موجهة الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي.

بسمة نبيل تتحدث عن حصولها على الإقامة الذهبية

وعبرت الفنانة المصرية الشابة عن سعادتها البالغة بعد حصولها على الإقامة الذهبية بدبي عن فئة المبدعين قائلة: «مبسوطة جداً بالحصول على الإقامة في دبي، فهي بلدي الثاني، وبلد راقي، وتحرص باستمرار على توطيد العلاقات بينها وبين مصر».

وأضافت بسمة نبيل لـ «الوطن»: «الإمارات مهتمة طوال الوقت بالفن والمبدعين ولديها شيء مختلف، يؤكد باستمرار أنهم حاضرون طوال الوقت من أجل إفادتهم».

محطات في حياة بسمة نبيل

بسمة نبيل قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية منها، مسلسل «الحساب يجمع» مع الفنانة يسرا، ومسلسل «الحالة ج»، بطولة حورية فرغلي، ومسلسل «لمس أكتاف»، مع ياسر جلال، ومسلسل «سابع جار»، كما شاركت في فيلم «باب معزول».

واستطاعت أن تدخل عالم الفن من خلال التليفزيون، إذ قدمت عددًا من المسلسلات الناجحة مع كبار نجوم الفن، ومن أشهر أعمالها في الدراما، مسلسلات: «هجمة مرتدة»، «القمر آخر الدنيا»، و«الآنسة فرح 3»، وغيرها من المسلسلات.

بسمة نبيل ومسلسل الاختيار

حققت بسمة نبيل انتشارًا واسعًا من خلال مشاركتها في مسلسل «الاختيار 2»، إذ جسَّدت خلال أحداث هذا العمل الدرامي شخصية «سلمى»، صديقة «عليا»، التي تحبها وتحرص على مصلحتها دومًا.

كما أنها شاركت مؤخراً في مسلسل «تحقيق»، وتستفز أحداث الرواية خمسة أشخاص مختلفين، لارتكاب مجموعة من الجرائم حتى يحققوا توازنا عادلا في حياتهم.