بشرى لأصحاب المعاشات.. تخفيض بالمواصلات وتذاكر السينما في القانون الجديد

يحظى أصحاب المعاشات باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، وهو ما ترجمته القوانين واللوائح، حيث تضمنت مواد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد العديد من المزايا التي من شأنها التسهيل على المواطن بعد خروجه على المعاش، وحرص المشرع في مواد قانون 148 لسنة 2019، على توضيح الخدمات التي يوفرها لأصحاب المعاشات، حيث جاء في الباب الخاص بالرعاية الاجتماعية ما ينص على إنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات في صندوق هيئة التأمينات.

خدمات أصحاب المعاشات في قانون التأمينات

وبحسب مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن مجلس إدارة هيئة التأمينات، يختص باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يجري تقديمها لأصحاب المعاشات، ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

1- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4- أية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تعريف المواصلات بالسكك الحديدية

كما نصت مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي:

- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية.

- أولويات فى التسهيلات التى يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.