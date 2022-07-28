في عيد ميلاده الـ77.. أبرز الأدوار التي اشتهر بها صبري عبدالمنعم

يمر الفنان صبري عبدالمنعم، بأزمة صحية صعبة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وجرى حجزه بغرفة العناية المركزة لعدة أيام، حتى سمح له الأطباء بنقله إلى أخرى عادية، ولم يتحدد موعد خروجه، حسب تصريحاته لـ«الوطن»، خصوصا أنه يعاني من التهاب شديد في الشعب الهوائية.

وترصد «الوطن» أبرز الأدوار التي قدمها صبري عبدالمنعم، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 77 خلال شهر يوليو الجاري، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا لدى الشارع المصري والعربي، خلال السطور التالية:

الشهد والدموع

شارك في الجزأين الأول والثاني من مسلسل الشهد والدموع، عامي 1983 و1985، وجسد شخصية مختار، الصديق المقرب لـ حافظ رضوان، الذي أدى دوره يوسف شعبان، والمسلسل للكاتب أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ، بطولة عفاف شعيب، محمود الجندي، نوال أبو الفتوح.

رأفت الهجان

وفي الأجزاء الثلاثة لـ مسلسل رأفت الهجان، أعوام 1988، و1990، و1992، شارك صبري عبدالمنعم، بشخصية الصاغ محمد رفيق، زوج شريفة شقيقة رأفت الهجان، وكان دائم الهجوم عليه، المسلسل للكاتب صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي، بطولة محمود عبدالعزيز، عفاف شعيب، يسرا، تهاني راشد، إيمان الطوخي.

ليالي الحلمية

وشارك في أجزاء مسلسل ليالي الحلمية؛ إذ لعب شخصية جلال شهاب، للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبدالحافظ، بطولة يحيى الفخراني، صلاح السعدني، صفية العمري، ممدوح عبدالعليم، هشام سليم، حنان شوقي.