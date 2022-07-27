تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم: غادر العناية المركزة

خرج الفنان صبري عبدالمنعم، من غرفة العناية المركزة، مساء أمس الثلاثاء، إلى غرفة عادية بالمستشفى الذي يتلقى العلاج به، بعد نقله إليه بشكل عاجل إثر تدهور حالته الصحية، الأمر الذي منعه من حضور حفل تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح، وبدأ عدد من رواد السوشيال ميديا يبحثون عن تطورات حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية لـ صبري عبدالمنعم: يعاني من التهاب الشعب الهوائية

وطمأن صبري عبدالمنعم، جمهوره ومحبيه على آخر تطورات حالته الصحية، في تصريح لـ«الوطن»، حيث غادر غرفة العناية المركزة في الساعات الماضية، ولكن ما زال يتواجد بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم لحين استقرار حالته.

وأشار إلى معاناته الشديدة بسبب التهاب الشعب الهوائية، مطالبًا جمهوره بالدعاء له لتجاوز هذه المحنة الصحية التي يحمد الله عليها.

الفنان غاب عن حفل تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح

وتسبب المرض في غياب الفنان صبري عبدالمنعم، عن حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، وحضرت ابنته «مريم» بالنيابة عنه وتسلمّت درع تكريم والدها من إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وكان المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ15، كرّم في حفل افتتاحه مساء الأحد الماضي، عددا من نجوم المسرح من بينهم صبري عبدالمنعم، محمد صبحي، عايدة فهمي، المخرج مراد منير، عصام السيد، ومن النجوم الراحلين عبد الرحيم الزرقاني، وأمينة رزق وتسلمت درع تكريمها الفنانة سوسن بدر.

ووصفت المجلة الثقافية للمهرجان، الفنان صبري عبدالمنعم، بأنه أحد نجوم الجيل الذهبي للطليعة، وقدم ما يقرب من 60 عملًا مسرحيًا سواء على مسرح الدولة أو القطاع الخاص، منها «مسافر ياليل، أبو زيد الهلالي سلامة، دقة زار، الحب بعد المداولة، القرد كثيف الشعر، الزفة الكدابة، فارس وبني خيبان، كعبلون».

الفنان صبري عبدالمنعم، حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وانضم لمسرح الجيب مع مجموعة من حديثي التخرج من المعهد قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي منهم نور الشريف ومحمد وفيق.