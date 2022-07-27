أسباب الصداع وأنواعه.. اطلب الاستشارة الطبية في هذه الحالات

قال الدكتور مصطفى الزهيري مدرس جراحة المخ والأعصاب جامعة الزقازيق، إن المقصود بالصداع هو ألم ووجع وشعور غير مريح في منطقة الرأس، يبدأ بمنطقة العين والجبهة والرأس وصولًا إلى منبت الشعر أو بداية الفقرات العنقية وبداية الرقبة، لافتًا إلى أن هذا الشعور يصيب الجميع دون استثناء، ويعد الصداع هو الشكوى الأكثر شيوعًا من المرضى للأطباء من كافة التخصصات.

السيدات الأكثر إصابة بالصداع من الرجال

وأكد «الزهيري» في حوار مع الإعلاميين منى الوكيل ودعاء عبدالمجيد في برنامج «زينة» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن الصداع عرض وليس مرض، حيث إنه مؤشر هام لوجود أمراض عديدة، كاشفًا أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالصداع أكثر من الرجال، لافتًا إلى أن كل 3 سيدات مصابات بالصداع يقابلهن رجل واحد مصاب بالصداع وفقًا لأحدث الإحصائيات، لافتًا إلى أن أقوى أنواع الصداع الذي تصاب به السيدات هو الصداع النصفي.

وأضاف مدرس جراحة المخ والأعصاب جامعة الزقازيق أن السبب وراء إصابة السيدات بالصداع بنسب تفوق إصابة الرجال يرجع إلى طبيعة المرأة الجسمانية والهرمونات، فضلًا عن كثرة التفكير ورغبتها الدائمة في الوصول للكمال، حيث تتأثر سريعًا بنظافة المنزل وتربية الأبناء وتفوقهم الدراسي وعلاقتها بزوجها والعديد من الأمور التي تريد طوال الوقت أن تسير على أفضل وأكمل صورة.

أسباب الصداع

وأوضح الزهيري أنه يمكن التعرف على نوع الصداع وسببه من خلال موضع الألم وحجمه، فقد يرتبط الصداع بالجهاز العصبي المركزي ممثلًا في الجمجمة أو المخ، وقد تكون بسبب الأنيميا التي تعد أحد أشهر أسباب الصداع، وقد يرجع الصداع إلى مشكلة بالنظر سواء طول النظر أو قصر النظر، أو بسبب الجيوب الأنفية، وذلك بالحالات البسيطة، متابعًا أنه قد يكون مؤشرا لوجود أمر خطير بالمخ مثل جلطة بالمخ أو نزيف بالمخ أو أورام المخ أو نتيجة إرتفاع حميد لضغط المخ.

أعراض تستلزم طلب الاستشارة الطبية

وشدد مدرس جراحة المخ والأعصاب جامعة الزقازيق على أهمية الحفاظ على مستوى الضغط الطبيعي للجسم لتجنب الصداع، موضحًا أن انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه قد يسبب بعض الأعراض الأخرى إضافة للصداع مثل التنميل وخدر وحرقان، مؤكدًا ضرورة طلب المشورة الطبية فورًا في حالة كان الصداع مصاحبا لزغللة بالعين والقيء المستمر، خاصة إذا كان القيء يعمل على تهدئته.

وتابع الزهيري أن الإنسان قد يصاب بالصداع نتيجة ارتفاع كهربة المخ بصورة غير مرضية نتيجة الشعور بالضغط من المسؤوليات وكثرة التفكير، كاشفًا أن الصداع بالمنطقة الخلفية للرأس يكون نتيجة مشكلات بالعمود الفقري نتيجة قيادة السيارة فترات طويلة، لافتًا إلى إصابة الطلاب من سن صغيرة بالصداع المستمر نتيجة التعرض فترات طويلة لاستخدام الهواتف المحمولة وكتابة الرسائل النصية وما ينتج عنها من انحناء بالرقبة، وهو ما يؤدي إلى خشونة في الفقرات العنقية ويؤثر على الدورة الدموية الخلفية للمخ.