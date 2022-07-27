«فؤاد» و«مرسي» تبحثان مبادرة المرأة المقرر إطلاقها قبل COP27

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اجتماعا موسعا عبر خاصية الفيديو كونفراس، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ COP27، بحضور السفير محمود عفيفي، من وزارة الخارجية، ومسؤولي وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنّ الاجتماع تناول مناقشة مبادرة المرأة التي سيتم إطلاقها قبل مؤتمر المناخ، وسيتم استعراضها ومناقشة آليات تنفيذها خلال فعاليات يوم المرأة الذي يعقد على هامش مؤتمر المناخ، مع تحديد الجهات المانحة والممولة للمبادرة.

دور المرأة في التصدي لقضايا المناخ

وأوضحت وزيرة البيئة، أنّ المبادرة الخاصة بالمرأة ستتضمن عدد من الموضوعات، كرفع الوعي البيئي والاقتصاد الأخصر، وتغيير السلوك، بهدف إبراز دور المرأة المصرية في التصدي لقضايا التغيرات المناخية، كما ستتضمن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني.

وأشارت الوزيرة، إلى أنّه وفقا لقرارات اللجنة العليا المعنية بالتحضير لـ مؤتمر المناخ COP27، يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المشاركة في الفعاليات التي تعقد على هامش المؤتمر بهدف التنسيق وتحقيق التكامل بين الأطراف كافة، للخروج بالمؤتمر بالشكل اللائق.

تحضيرات COP27

من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بالشراكة والتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الخارجية في التحضيرات الخاصة بفعاليات مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، مؤكدة أنّها على ثقة بأنّها ستكون قمة مشرفة.

فرص العمل الخضراء

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أهمية إطلاق يوم المرأة بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، مؤكدة أنّ ذلك يساهم في نشر الوعي بين السيدات وتسليط الضوء على فرص العمل الخضراء المتاحة أمام المرأة ، مشيرة الى أهمية الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ.