5 أسباب لانتهاء باقة الإنترنت المنزلي قبل موعدها.. تجنبها

تعد مشكلة انتهاء باقة الإنترنت المنزلي من أبرز المشكلات التي يعاني منها معظم البيوت المصرية، إذ إن أغلب المصريين يعتمدون على وجود الانترنت في المنزل بشكل يومي، لأن أغلب المهام الأساسية أصبحت مرتبطة بالإنترنت بشكل كبير، خاصة في العمل والتعليم.

أسباب انتهاء باقة الإنترنت المنزلي قبل موعدها

وكشف أحمد صبري، الخبير في مجال الاتصالات في تصريحات لـ«الوطن» عن عدة أسباب تساهم في نفاد باقة النت الأرضي بشكل أسرع من المعتاد أبرزها التالي:

استخدام الألعاب الإلكترونية بكثرة يتسبب في استهلاك عدد وحدات إنترنت كثيرة وخصوصًا الألعاب «الأونلاين».

مشاهدة عدد كبير من الأفلام على منصات العروض الإلكترونية أو تحميلها يستهلك إنترنت بدرجة كبيرة، لذا ينبغي مشاهدتها بدرجة أقل في الشهر.

تشغيل فيديوهات بكثرة على موقع يوتيوب، مع رفع جودة الفيديو يتسبب في زيادة الاستهلاك.

زياده سرعة شبكة الإنترنت في تحميل ومشاهدة الفيديوهات من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يؤدي لسرعة انتهاء الباقة في الأسابيع الأولى.

اعتماد عدد كبير على استخدام الإنترنت بشكل كبير يوميًا لأغراض غير هامة.