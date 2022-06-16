نصائح لترشيد استخدام باقة الإنترنت على الهاتف المحمول.. «حافظ على فلوسك»

في حال عدم وجود شبكة واي فاي في المنزل، يضطر العديد من الأشخاص إلى استخدام باقة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وهو ما يستهلك كثيرا من رصيدهم وأموالهم، خاصة إذا كانوا يمتلكون هواتف أيفون.

إذا كنت ترغب في حل مشكلة استهلاك باقة الإنترنت وتريد ترشيد استهلاكك، نقدم لك فيما يلي أبرز الخطوات، وفقا لما ذكره خبير التكنولوجيا والهواتف محمد سعيد، في حديثه لـ«الوطن»، وطبقا لما نشره موقع howtogeek أيضا.

نصائح لترشيد استهلاك باقة الإنترنت عبر الهاتف المحمول

تعطيل خدمة Wi-Fi Assist؛ إذ أنها خدمة تعمل على التحول تلقائيًا من Wi-Fi إلى اتصال بباقة الإنترنت، وذلك عندما تكون إشارة الواي فاي ضعيفة، ومن الأفضل تعطيلها عن طريق اتباع الخطوات التالية، حتى لا تستهلك باقتك بشكل سريع:

1- افتح الإعدادات Settings بهاتفك الآيفون.

2- ثم انقر على خيار «بيانات الهاتف أو Cellular».

3- ثم مرر السهم للأسفل، واضغط على خيار وقف تشغيل «Wifi Assist».

ومن الأفضل أن تتحكم في الوقت الذي تستخدم فيه باقة الإنترنت، عن طريق تشغيلها وإيقافها يدويا، ويمكن فعل ذلك عن طريق «مركز التحكم»، أو الذهاب إلى القائمة والسحب لأسفل من أعلى يمين الشاشة، وذلك بالنسبة للهواتف المزودة بمعرف الوجه، أو السحب لأعلى من أسفل الشاشة بالنسبة للهواتف المزودة بأزرار الصفحة الرئيسية.

ثم استمر بالضغط فوق الرمز الذي يشبه «أنتينا الهوائي»، حتى يتحول إلى اللون الرمادي، فذلك يعني أنها لا تعمل.

منع استخدام تطبيقات معينة لباقة الإنترنت

تعمل عدة تطبيقات على استهلاك باقة الإنترنت بشكل سريع، ولمنع ذلك فقط اذهب إلى الإعدادات Settings، وانقر على بيانات الهاتف أو Cellular، ومرر لأسفل وسترى قائمة بالتطبيقات المثبتة على الهاتف، وأوقف تشغيل التطبيق الذي لا تريده، والذي دائما ما يستهلك رصيدا كبيرا.