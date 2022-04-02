إزاي توفر في باقة الإنترنت وتتفرج على كل المسلسلات والبرامج في رمضان؟

تزايد معدل استهلاك الإنترنت بين المواطنين خلال شهر رمضان، ليصل إلى أكثر من 300% لبعض التطبيقات، خصوصا تطبيقات التواصل الاجتماعي، لذلك يبحث العديد من المواطنين ومستخدمي الإنترنت على طرق مختلفة للحفاظ على باقة الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك.

ونظرا لما يشهده شهر رمضان من عرض العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات الرمضانية التي يحرص المواطنين على متابعتها، لكن هناك من لا يستطيع أن يتابع تلك الأعمال الفنية بسبب ارتباطه بالعمل لذلك يلجأ إلى مشاهدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، مما يزيد ايضا من استهلاك الإنترنت خلال هذا الشهر الكريم.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير مجموعة من النصائح للحفاظ على باقات الإنترنت خلال شهر رمضان.

قال محمد الحارثي خبير الإعلام الرقمي، إنه يجب على المستخدمين الحد من استخدام الإنترنت عن طريق الدخول على الإعدادادات وتعيين الحد الأقصى من البيانات التي تنوي استخدامها، وبذلك يمكن أن يتم اختيار التوقف التلقائي بمجرد الوصول لحد البيانات المُستهدف.

التأكد من تحديث البيانات من خلال الـ واي فاي

وأضاف، الحارثي في تصريحات صحفية لـ «الوطن»، أنه يجب أن يتم تقييد بيانات الخلفية لتطبيقات الهاتف، خصوصا أن بعض التطبيقات التي تعمل في الخلفية، تستهلك كميات كبيرة من البيانات عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام، مطالبًا كل المستخدمين بعمل تحديث للتطبيقات عندما يكون الهاتف متصل بالـ واي فاي فقط، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تعتبر من أكثر الطرق فاعلية في الحد من استهلاك بيانات الإنترنت على أجهزة الأندرويد.

وحتى يتم تحديث البيانات من خلال الواى فاى، يجب على المستخدم تعطيل التحديث التلقائي للتطبيقات في متجر جوجل بلاي، من خلال الانتقال إلى المتجر التطبيقات والنقر على القائمة، واختيار تحديث التطبيقات عبر الـ واي فاي فقط Auto-Update apps over Wi-fi.

مشاهدة مقاطع الفيديو بجودة منخفضة

وأشار الحارثى إلى أن مشاهدة مقاطع الفيديو والبث مباشر من أكثر الأمور استهلاكًا للبيانات، ولهذه الأسباب الحد من خدمات البث المباشر ومشاهدة الفديوهات، عبر تخزين ملفات الموسيقى أو تحميل مقاطع الفيديو أثناء استخدامك للواي فاي، وتقليل جودة بث الفيديو لتقليل استهلاك بيانات الإنترنت.

عمل تخزين مؤقت للخرائط

واستطرد الحارثي قائلا، إن خرائط جوجل تستهلك الكثير من باقة الإنترنت، لذلك يجب أن يتم عمل تخزين مؤقت لهذه الخرائط، واستخدامها في وضع عدم الاتصال، مشيرا إلى أنه بمجرد تحميل الخريطة، يمكنك التنقل باستخدام نظام تحديد المواقع الخاص بك حتى لو كان الهاتف غير متصل، موضحا أنه يمكن عمل ذلك عبر الإعدادت عن طريق، فتح خرائط جوجل عند اتصالك بالإنترنت عبر الـ واي فاي، وأختيار وضع «خرائط في وضع عدم الاتصال».