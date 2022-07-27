«فودة» يتفقد أعمال مركز الرصد الأمني الموحد في شرم الشيخ

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية في مدينة شرم الشيخ لمتابعة المشروعات الجاري إقامتها في المدينة، استعدادًا لمؤتمر قمة المناخ المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمشاركة 30 ألف مشارك.

وقال المحافظ في تصريح خاص، إن مدينة شرم الشيخ تشهد تطورًا في كافة المجالات، حيث جرى عمل إحلال وتطوير لكل الطرق تقريبًا لا سيما طريق السلام المطار، موضحاً أن المدينة جاري بها تنفيذ ما يقرب من 27 مشروعًا في كل المجالات.

مركز الرصد الأمني في شرم الشيخ

وقال «فودة» إنه من بين المشروعات الجارية في المدينة، مركز الرصد الأمني بشرم الشيخ، موضحاً أن المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الشركة العربية العالمية للبصريات، وجاري الانتهاء منه أواخر سبتمبر 2022.

وتابع أنه أجرى جولة في مدينة شرم الشيخ لمتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز الرصد الأمني الموحد، مضيفاً أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، إلى جانب تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها بالتعاون مع سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

رفع كفاءة 6 ميادين رئيسية بشرم الشيخ

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هناك مشروعًا مهمًا في المدينة جاري تنفيذه في إطار استعدادات المدينة لاستضافة قمة المناخ، وهو مشروع تطوير الميادين خاصة ميدان وأيقونة السلام.

وأضاف أنه تابع خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، ويرافقه الدكتورة غيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري محافظ جنوب سيناء، وممثلي الشركات والجهات المنفذة لتلك المشروعات، أعمال التوسعة والتجميل وأعمال الإنترلوك والإنارة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة.

كما تفقد أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 6 ميادين رئيسية بشرم الشيخ بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين في شرم الشيخ، في إطار الاستعداد لمؤتمر قمة تغير المناخ، ووجه بضرورة إقامة سواري أعلام بطول 25 مترًا لرفع علم مصر عليها.

وتفقد المحافظ خلال الجولة، أعمال تطوير أيقونة وميدان السلام، وتشمل الأعمال مد شبكة ري للزراعات والمساحات الخضراء، وأعمال زراعات وأحواض زهور، وأعمال إضاءة وتجميل.