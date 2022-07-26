أستاذ مناخ: احتجاجات الأوروبيين على التغيرات المناخية يؤكد أهمية مؤتمر شرم الشيخ

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن التغيرات المناخية التي طالت العالم كله، شعر بها المواطن الأوروبي أكثر من نظيره الأفريقي والآسيوي، رغم معاناة القارتين من تغير المناخ لسنوات عديدة.

احتجاجات المواطنين بأوروبا نتيجة ارتفاع الحرارة

وأضاف «قطب» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمنية مكرم، في برنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة القناة الثانية المصرية، إن المواطنين الأوروبيين الذين اعتادوا أن تكون درجات الحرارة ما بين 20 و30 درجة مئوية، أصبحوا يشهدون درجات حرارة مرتفعة جدًا تصل في إنجلترا وأيرلندا إلى 40 و42 درجة مئوية، وهو السبب الرئيسي وراء موجة الاحتجاجات الحالية، لافتًا إلى أن المواطنين بالشرق الأوسط لديهم قدرة أكثر على تحمل حرارة الطقس بسبب الموقع الجغرافي.

ضرورة تحمل الدول الصناعية الكبرى لمسؤليتها

وأكد أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات جادة للتحول إلى الطاقة المتجددة والجديدة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشددًا على ضرورة تحمل الدول الصناعية الكبرى لمسؤليتها، خاصة وأن لديها الإمكانيات المادية والتكنولوجيا اللازمة للحد من الانبعاثات.

أهمية مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل

ولفت «قطب» إلى أن الضغط الشعبي على الحكومات سيجعلها تتخذ إجراءات أكثر جدية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات الحالية للمواطنين الأوروبيين تمثل دليل وحجة على شدة تأثير التغيرات المناخية على الشعوب، وأهمية مؤتمر المناخ الذي سترأسه مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا على أن الحرائق المنتشرة في أسبانيا وبريطانيا تؤثر على الاقتصاد والتنمية المستدامة.