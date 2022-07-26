حملات تموينية علي المدن السياحية بجنوب سيناء استعدادا لقمة المناخ في شرم الشيخ

في إطار استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل بحضور 30 ألف مشارك، وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة تكثيف الحملات التموينية علي كل المحال التجارية والمطاعم التي تقدم مأكولات ومشروبات للسياح.

وقال المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص لـ «الوطن» إن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شدد علي ضرورة الرقابة علي الأسواق والمحلات حتي انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

تحرير 46 محضرا للمخالفين

وقال وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء إنه المديرية قامت بعمل حملات تموينية مكبرة قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك تحت إشراف ابراهيم الحارون وكيل المديرية، وذلك بمدن شرم الشيخ، ودهب، ورأس سدر وأبو رديس، وابوزنيمه، وطور سيناء بالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك ورؤساء مكاتب المدن.

وأضاف أن الحملات اسفرت عن تحرير 46 محضرا تموينيا عبارة عن ٢٢ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و١٣ محضر بيع بأزيد عن الأسعار المقررة، و5 محاضر عدم الاحتفاظ بشهاده صحية، 3 محاضر صلاحية.

وتابع أنه جري القيام بحملات علي عدد من المخابز وجري تحرير محضر توقف عن الإنتاج بدون عذر، محضر انتاج خبز بلدي طري غير مطابق للمواصفات المقررة، بالإضافة إلي تحرير محضر كسر رصيد مواد بترولية لمحطة وقود وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تحرير 9 مخالفات للمخابز

أكد سامي عبد القادر أن الحملات التي تقوم بها مديرية التموين وكافة الجهات المعنية من بينها جهاز حماية المستهلك مستمرة ولن تتوقف، مشيرا إلي أنه جري القيام بحملات بالاشتراك مع وحدة مباحث التموين وحماية المستهلك ومكاتب التموين بالطور ورأس سدر وأبو رديس وشرم الشيخ.

وأوضح «عبد القادر» أن الحملات اسفرت عن تحرير 9 تقارير مخالفات مخابز، إضافة إلي 17 محضرا متنوعا عبارة عن بيع بأزيد من الأسعار المقررة، ومحضر انتهاء صلاحيه لـ 43 كيلو دقيق، 56 كيلو حلاوة طحينية منتهية الصلاحية، 14 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 13 محضر عدم الاحتفاظ بشهاده صحيه وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.