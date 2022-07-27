جلسة خاصة بين سواريش وحسام حسن قبل مواجهة المقاصة

عقد البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع حسام حسن، مهاجم الفريق على هامش معسكر الفريق، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام في تمام الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر ‏بطولة الدوري الممتاز.

وطلب المدير الفني، من حسام حسن ضرورة التركيز الشديد في اللمسة الأخيرة، أمام مرمى مصر المقاصة، وضرورة التعاون مع زملائه في خط الهجوم، وأن يكون محطة قوية للفريق، كما حدث في مباراة فيوتشر، التي فاز بها الأهلي برباعية نظيفة في الدوري.

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