كيفية الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2022 على موقع وزارة التضامن

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها رابط الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2022، وذلك للتسهيل على المواطنين، كما تم إتاحة تقديم الشكاوي من خلال موقع الوزارة.

كيفية الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2022

وعن خطوات وكيفية الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2022، أوضحت التضامن أن خطوات الاستعلام للمواطنين تتم كالتالي:

- على المواطن الراغب في الاستعلام الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة والضغط على عبارة «استعلم عن نتيجتك».

- يمكن للمواطن الدخول على هذا الرابط مباشرة للاستعلام من هنا.

- يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص لذلك.

- تظهر نتيجة الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2022 على الفور، ويمكن للمواطن من خلال الاستعلام أن يعرف المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها، وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يظهر للمستعلم حالة بطاقة الدعم النقدي سواء كان «تجميد، سار، إيقاف».

الرئيس وجه بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»

وأوضحت وزارة التضامن في تقرير صادر عنها، أن الرئيس وجه بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» وضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوي الجمهورية.

وأضافت وزارة التضامن أن هناك العديد من الشروط لصرف تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

- يشترط عدم إيجار فدان أرض زراعية أو اكثر للحصول على الدعم.

ـ يشترط عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى 18 سنة، كما يشترط أن يكون الأبناء من سن السادسة وحتى 18 سنة بمراحل التعلىم المختلفة.

ـ يشترط عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة فيهم.