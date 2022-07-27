«التضامن»: 5.4 مليار جنيه التكلفة السنوية لضم أسر جديدة لـ«تكافل وكرامة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي تكافل وكرامة بداية العام كان 3.8 مليون أسرة، ثم صدرت توجيهات رئاسية بضخ 450 ألف أسرة في شهر إبريل، بالإضافة إلى طرح 900 ألف أسرة جديدة، وهذا العام يضخ مليون و350 ألف أسرة، مؤكدة أن الرئيس وجه بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» وضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

المجتمع المدني والتحالف الوطني يتحملون 400 ألف أسرة بتكلفة 2.4 مليار

وأشارت إلى أن التكلفة السنوية للأسر الجديدة الذين وجه الرئيس بهم ضمن تكافل وكرامة 5.4 مليار جنيه مصري، موضحة أن هناك جزء كبير ستتحمله خزانة الدولة وجزء آخر ستتحمله منظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني، وستتحمل أيضا 400 ألف أسرة بتكلفة 2.4 مليار، وتتحمل الدولة 3 مليارات جنيه، موضحة أن عدد مستفيدي تكافل وكرامة تخطى 20 مليون فرد، معظمهم في سن التعليم أو العمل.

دعم استثنائي لمليون و600 ألف مواطن من العاملين بالجهاز الإداري

ولفتت التضامن إلى أن هناك مساعدة استثنائية لنحو 9 ملايين أسرة، بينهم كثير من الأسر التي يقل دخلها عن 2700 جنيه من موظفي الدولة وعددهم مليون و600 ألف مواطن وهم أرباب أسر من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذين تقل رواتبهم عن 2700، إلى جانب أصحاب المعاشات الذين تقل معاشتهم عن 2500 جنيه، سيتم اختيار الفئات الأفقر الذي يتقاضى أقل 2500، وعددهم 5 ملايين أسرة معاشهم أقل من 2500 جنيه «17 مليون مواطن»، بينما وأرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري للدولة 340 ألف أسرة «مليون و600 ألف مواطن».

تقديم مساعدة استثنائية 9.1 مليون أسرة

وأوضحت أن الأسر الفقيرة والهشة والقريبة من الفقر فإجمالي عددهم 4 ملايين أسرة «18 مليون مواطن»، موضحة أنه يتم تقديم مساعدة استثنائية 9.1 مليون أسرة «37 مليون مواطن».